Φίλτρο HEPA 13 DS 5.800/6.800"
Ειδικό υψηλής απόδοσης φίλτρο, το οποίο φιλτράρει συνεχώς το 99,99% όλων των σωματιδίων που είναι μεγαλύτερα από 0,3 μm.
Το φίλτρο HEPA 13 φιλτράρει αξιόπιστα το 99,95% όλων των σωματιδίων που είναι μεγαλύτερα από 0,3 µm. Το εξαιρετικά υψηλής απόδοσης φίλτρο έχει εξελιγμένη μέθοδο στεγανοποίησης για λόγους προστασίας από τη γύρη, τους μύκητες, τα βακτήρια και τις ακαθαρσίες ακάρεων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατάλληλο για την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης Kärcher DS με φίλτρο νερού
Αξιόπιστο φιλτράρισμα της αλλεργιογόνου γύρης, των μυκήτων, των βακτηρίων και των ακαθαρσιών των ακάρεων
Πιο γρήγορη και πιο εύκολη αλλαγή
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|165 x 111 x 55