Το φίλτρο HEPA 13 φιλτράρει αξιόπιστα το 99,95% όλων των σωματιδίων που είναι μεγαλύτερα από 0,3 µm. Το εξαιρετικά υψηλής απόδοσης φίλτρο έχει εξελιγμένη μέθοδο στεγανοποίησης για λόγους προστασίας από τη γύρη, τους μύκητες, τα βακτήρια και τις ακαθαρσίες ακάρεων.