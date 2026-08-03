Το φίλτρο HEPA 13 συγκρατεί μικροσκοπικά σωματίδια με μέγεθος λίγων μικρομέτρων χάρη στον εντυπωσιακό βαθμό διαχωρισμού 99,95%. Η υψηλή ικανότητα φιλτραρίσματος σημαίνει ότι σχεδόν όλα τα αερολύματα, οι ιοί και τα μικρόβια παγιδεύονται και δεν απελευθερώνονται ξανά στον περιβάλλοντα αέρα. Πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019, το φίλτρο HEPA 13 πληροί επίσης τα αυστηρά πρότυπα ασφάλειας σε χώρους με αυξημένες απαιτήσεις υγιεινής.