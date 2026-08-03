Φίλτρο HEPA 13 για LVS 1/1 Bp και LVS 1/2 Bp
Φίλτρο HEPA 13 με βαθμό διαχωρισμού 99,5%, πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019. Κατάλληλο για την αύξηση της ικανότητας φιλτραρίσματος και τη βελτίωση του αέρα εξαγωγής.
Το φίλτρο HEPA 13 συγκρατεί μικροσκοπικά σωματίδια με μέγεθος λίγων μικρομέτρων χάρη στον εντυπωσιακό βαθμό διαχωρισμού 99,95%. Η υψηλή ικανότητα φιλτραρίσματος σημαίνει ότι σχεδόν όλα τα αερολύματα, οι ιοί και τα μικρόβια παγιδεύονται και δεν απελευθερώνονται ξανά στον περιβάλλοντα αέρα. Πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019, το φίλτρο HEPA 13 πληροί επίσης τα αυστηρά πρότυπα ασφάλειας σε χώρους με αυξημένες απαιτήσεις υγιεινής.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|άσπρο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|72 x 81 x 32