Φίλτρο σε σχήμα φυσιγγίου

Kärcher Χαρτί φίλτρου φυσιγγίου

Χαρτί φίλτρου φυσιγγίου

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Kärcher Φίλτρο σε σχήμα φυσιγγίου από πολυεστέρα

Φίλτρο σε σχήμα φυσιγγίου από πολυεστέρα

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