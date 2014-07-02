Φίλτρο Τ/ΝΤ

Kärcher Flat pleated filter HEPA, dust class H

Flat pleated filter HEPA, dust class H

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Kärcher Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

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Kärcher Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων για υγρό καθαρισμό

Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων για υγρό καθαρισμό

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Kärcher Σταθεροί κάδοι φίλτρου

Σταθεροί κάδοι φίλτρου

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Kärcher HEPA Filter

HEPA Filter

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Kärcher Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων

Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων

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Kärcher Φίλτρο σε σχήμα φυσιγγίου

Φίλτρο σε σχήμα φυσιγγίου

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Kärcher Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη

Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη

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Kärcher Σετ φίλτρων ασφαλείας

Σετ φίλτρων ασφαλείας

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Kärcher Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο

Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο

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Kärcher Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου

Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου

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Kärcher Φίλτρο εξάτμισης

Φίλτρο εξάτμισης

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