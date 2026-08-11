Flat jet nozzle long L2P Ø5 mm

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μακρύ, λειαντικό περίγραμμα πίδακα
  • Η υψηλή απόδοση έχει ως αποτέλεσμα την αβίαστη απομάκρυνση και των εξαιρετικά επίμονων επικαθίσεων.
Σύστημα γρήγορης αλλαγής
  • Εξαιρετικά εύκολος χειρισμός και μεταβλητή ρύθμιση.
Στιβαρή, μακράς διάρκειας σχεδίαση
  • Υψηλής ποιότητας σχεδιασμός από ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος (kg) 0,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 252 x 40 x 22
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Ιδανικό για τον καθαρισμό σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, για παράδειγμα για τον καθαρισμό εγκαταστάσεων παραγωγής
  • Καθαρισμός καλουπιών και εργαλείων χύτευσης
  • Για καθαρισμό μηχανημάτων, εξαρτημάτων κινητήρα, καλουπιών και επιφανειών στεγανοποίησης
  • Για την αφαίρεση χρωμάτων/βερνικιών από εξαρτήματα μηχανημάτων
  • Για τον καθαρισμό εργαλείων κήπου και ρομποτικών χλοοκοπτικών