Flat jet nozzle long L2P Ø5 mm
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μακρύ, λειαντικό περίγραμμα πίδακα
- Η υψηλή απόδοση έχει ως αποτέλεσμα την αβίαστη απομάκρυνση και των εξαιρετικά επίμονων επικαθίσεων.
Σύστημα γρήγορης αλλαγής
- Εξαιρετικά εύκολος χειρισμός και μεταβλητή ρύθμιση.
Στιβαρή, μακράς διάρκειας σχεδίαση
- Υψηλής ποιότητας σχεδιασμός από ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|252 x 40 x 22
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για τον καθαρισμό σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, για παράδειγμα για τον καθαρισμό εγκαταστάσεων παραγωγής
- Καθαρισμός καλουπιών και εργαλείων χύτευσης
- Για καθαρισμό μηχανημάτων, εξαρτημάτων κινητήρα, καλουπιών και επιφανειών στεγανοποίησης
- Για την αφαίρεση χρωμάτων/βερνικιών από εξαρτήματα μηχανημάτων
- Για τον καθαρισμό εργαλείων κήπου και ρομποτικών χλοοκοπτικών