Το ειδικό φίλτρο με επίπεδες πτυχώσεις KFI 4440 για ανακαινίσεις είναι ιδανικό για την αναρρόφηση λεπτών και χονδροειδών ρύπων, καθώς και υγρών. Είναι επίσης ιδανικό για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης που δημιουργείται κατά τις εργασίες ανακαίνισης και κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων. Το υλικό από polyester καθιστά το φίλτρο ανθεκτικό στην υγρασία. Μια αντικολλητική επίστρωση αποτρέπει επίσης αποτελεσματικά το φράξιμο του φίλτρου και εξασφαλίζει μακροχρόνια ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη κατακράτηση σκόνης κατά τη χρήση. Ενσωματωμένο σε ένα πατενταρισμένο κουτί φίλτρου, το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο μπορεί να αντικατασταθεί ιδιαίτερα εύκολα και γρήγορα – χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά: απλά ανοίξτε το κουτί φίλτρου, αλλάξτε το φίλτρο, κλείστε το κουτί φίλτρου – και αυτό είναι όλο. Δημιουργήθηκε ειδικά για τις ηλεκτρικές σκούπες υγρών και στεγνών σκόνης Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 και MV 4–6.