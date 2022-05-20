Flat-pleated filter Renovation WD 4-6
Ειδικό φίλτρο με επίπεδες πτυχώσεις για μακροχρόνια ισχύ αναρρόφησης κατά την αναρρόφηση λεπτής σκόνης κατά ανακαινίσεις και κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρού και ξηρού καθαρισμού Kärcher.
Το ειδικό φίλτρο με επίπεδες πτυχώσεις KFI 4440 για ανακαινίσεις είναι ιδανικό για την αναρρόφηση λεπτών και χονδροειδών ρύπων, καθώς και υγρών. Είναι επίσης ιδανικό για την αναρρόφηση λεπτής σκόνης που δημιουργείται κατά τις εργασίες ανακαίνισης και κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων. Το υλικό από polyester καθιστά το φίλτρο ανθεκτικό στην υγρασία. Μια αντικολλητική επίστρωση αποτρέπει επίσης αποτελεσματικά το φράξιμο του φίλτρου και εξασφαλίζει μακροχρόνια ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη κατακράτηση σκόνης κατά τη χρήση. Ενσωματωμένο σε ένα πατενταρισμένο κουτί φίλτρου, το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο μπορεί να αντικατασταθεί ιδιαίτερα εύκολα και γρήγορα – χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά: απλά ανοίξτε το κουτί φίλτρου, αλλάξτε το φίλτρο, κλείστε το κουτί φίλτρου – και αυτό είναι όλο. Δημιουργήθηκε ειδικά για τις ηλεκτρικές σκούπες υγρών και στεγνών σκόνης Kärcher Home & Garden WD 4–6, KWD 4–6 και MV 4–6.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υλικό φίλτρου από πολυεστέρα με αντικολλητική επίστρωση
- Για μακροχρόνια ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη διήθηση σκόνης κατά τη χρήση.
- Για αδιάκοπη εργασία.
- Ανθεκτικό στην υγρασία και μακράς διαρκείας.
Κατοχυρωμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρου
- Υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς αντικατάσταση φίλτρου
- Αλλάξτε το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο σε δευτερόλεπτα, ανοίγοντας το κουτί του φίλτρου – χωρίς επαφή με τη βρωμιά.
Κατάλληλο για τις σκούπες υγρού και ξηρού καθαρισμού Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|163 x 104 x 50
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Για εργαστήρια και εργασίες ανακαίνισης όπου απαιτείται υψηλή και αποτελεσματική αναρρόφηση.
- Λεπτοί ρύποι
- Χονδρός ρύπος
- Υγρά
- Εργαστήριο
- Ανακαίνιση