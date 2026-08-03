Από φορητό ατμοκαθαριστή σε σφουγγαρίστρα σε λίγα δευτερόλεπτα: το πρακτικό σετ καθαρισμού δαπέδων EasyFix Large για το SC 1 Multi το κάνει δυνατό. Απλώς στερέωσε το πανί δαπέδου Large στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Large με το σύστημα Velcro και συνδέστε το ακροφύσιο στους δύο σωλήνες επέκτασης (0,5 m έκαστος) στο SC 1 Multi – και μπορείς να ξεκινήσεις αμέσως τον βαθύ καθαρισμό των σκληρών δαπέδων. Το πανί δαπέδου γενικής χρήσης με την ειδική δομή βρόχων εξασφαλίζει ιδιαίτερα καλή απορρόφηση της βρωμιάς. Η υψηλή διαπερατότητα του ατμού εξασφαλίζει εξαιρετικά και υγιεινά καθαρά αποτελέσματα καθαρισμού σε γωνίες και άκρες. Το σετ καθαρισμού δαπέδων EasyFix Large περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του SC 1 Multi & Up.