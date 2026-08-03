Floor nozzle set EasyFix
Με το εύχρηστο σύστημα αυτοπρόσφυσης και το συμβατό πανί καθαρισμού δαπέδου EasyFix, μπορείς να αλλάζεις το πανί στο σετ ακροφυσίου δαπέδου για ατμοκαθαριστές χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τη βρομιά.1
Το ακροφύσιο δαπέδου του ατμοκαθαριστή EasyFix διαθέτει ένα συμβατό πανί καθαρισμού δαπέδων γενικής χρήσης και εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού σε σκληρά δάπεδα με σφραγισμένη επιφάνεια, ακόμη και στις γωνίες και κατά μήκος των άκρων. Χάρη στο έξυπνο σύστημα με βέλκρο, το πανί καθαρισμού δαπέδων γενικής χρήσης μπορεί να στερεωθεί γρήγορα και εύκολα στο ακροφύσιο δαπέδου: απλώς πίεσε το πανί καθαρισμού δαπέδων στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix και είναι έτοιμο για χρήση. Μετά τον καθαρισμό, το πανί καθαρισμού δαπέδων μπορεί να αφαιρεθεί από το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix εύκολα και χωρίς να έρθει σε επαφή με τη βρωμιά: απλώς πάτησε την λαβή στο πανί και τράβηξε το ακροφύσιο δαπέδου προς τα πάνω και μακριά από αυτό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Η ειδική δομή βρόχων στο πανί εξασφαλίζει ιδιαίτερα καλή απορρόφηση βρωμιάς και αποτελέσματα βαθιού καθαρισμού σε όλες τις σφραγισμένες σκληρές επιφάνειες.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Βολικό σύστημα με άγκιστρο και βρόχο
Ιμάντας βάσης στο πανί καθαρισμού δαπέδου
- Δεν έρχεστε σε επαφή με τους ρύπους κατά την αντικατάσταση του πανιού: απλώς πατήστε πάνω στον ιμάντα βάσης και τραβήξτε προς τα πάνω το ακροφύσιο δαπέδου.
- Το πεδίο εφαρμογής (π.χ. διαχωρισμός κουζίνας και μπάνιου) μπορεί να σημειωθεί σε ένα πεδίο στο πτερύγιο ποδιού.
Καινοτόμος τεχνολογία ελασμάτων
- Χάρη στην τεχνολογία ελάσματος, ο ατμός κατανέμεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια καθαρισμού και στο πανί καθαρισμού δαπέδου.
Εύκαμπτος σύνδεσμος ακροφυσίου
- Εργονομικός και αποτελεσματικός καθαρισμό ανεξάρτητα από το ύψος του χρήστη.
- Ιδανικό για να φτάνεις κάτω από τα έπιπλα.
Το πανί καθαρισμού δαπέδου καλύπτει όλες τις πλευρές του ακροφυσίου δαπέδου
- Για ξεκούραστο καθαρισμό στις γωνίες, τις ακμές και άλλα δυσπρόσιτα σημεία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|345 x 115 x 100
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Πλακάκια