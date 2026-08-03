Το ακροφύσιο δαπέδου του ατμοκαθαριστή EasyFix διαθέτει ένα συμβατό πανί καθαρισμού δαπέδων γενικής χρήσης και εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού σε σκληρά δάπεδα με σφραγισμένη επιφάνεια, ακόμη και στις γωνίες και κατά μήκος των άκρων. Χάρη στο έξυπνο σύστημα με βέλκρο, το πανί καθαρισμού δαπέδων γενικής χρήσης μπορεί να στερεωθεί γρήγορα και εύκολα στο ακροφύσιο δαπέδου: απλώς πίεσε το πανί καθαρισμού δαπέδων στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix και είναι έτοιμο για χρήση. Μετά τον καθαρισμό, το πανί καθαρισμού δαπέδων μπορεί να αφαιρεθεί από το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix εύκολα και χωρίς να έρθει σε επαφή με τη βρωμιά: απλώς πάτησε την λαβή στο πανί και τράβηξε το ακροφύσιο δαπέδου προς τα πάνω και μακριά από αυτό.