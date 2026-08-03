Από φορητό ατμοκαθαριστή σε σφουγγαρίστρα σε ένα λεπτό: Το πρακτικό σετ καθαρισμού δαπέδων EasyFix για το SC 1 το κάνει δυνατό. Απλώς στερεώστε το πανί καθαρισμού δαπέδων γενικής χρήσης στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με το σύστημα Velcro και συνδέστε το ακροφύσιο στους δύο σωλήνες επέκτασης (0,5 m έκαστος) στο SC 1 – και μπορείς να ξεκινήσεις αμέσως τον ενδελεχή καθαρισμό των σκληρών δαπέδων. Το πανί καθαρισμού δαπέδων γενικής χρήσης με την ειδική δομή βρόχων εξασφαλίζει ιδιαίτερα καλή απορρόφηση της βρωμιάς. Η υψηλή διαπερατότητα του ατμού εξασφαλίζει εξαιρετικά και υγιεινά αποτελέσματα καθαρισμού σε γωνίες και άκρες. Το σετ καθαρισμού δαπέδων EasyFix περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του SC 1 EasyFix.