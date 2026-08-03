Floor nozzle set EasyFix for SC 1
Καθαριότητα χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τη βρωμιά: Με το σετ καθαρισμού δαπέδων EasyFix για το SC 1, μπορείς να μετατρέψεις το φορητό ατμοκαθαριστικό σε σφουγγαρίστρα σε ένα λεπτό.
Από φορητό ατμοκαθαριστή σε σφουγγαρίστρα σε ένα λεπτό: Το πρακτικό σετ καθαρισμού δαπέδων EasyFix για το SC 1 το κάνει δυνατό. Απλώς στερεώστε το πανί καθαρισμού δαπέδων γενικής χρήσης στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix με το σύστημα Velcro και συνδέστε το ακροφύσιο στους δύο σωλήνες επέκτασης (0,5 m έκαστος) στο SC 1 – και μπορείς να ξεκινήσεις αμέσως τον ενδελεχή καθαρισμό των σκληρών δαπέδων. Το πανί καθαρισμού δαπέδων γενικής χρήσης με την ειδική δομή βρόχων εξασφαλίζει ιδιαίτερα καλή απορρόφηση της βρωμιάς. Η υψηλή διαπερατότητα του ατμού εξασφαλίζει εξαιρετικά και υγιεινά αποτελέσματα καθαρισμού σε γωνίες και άκρες. Το σετ καθαρισμού δαπέδων EasyFix περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του SC 1 EasyFix.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Η ειδική δομή βρόχων στο πανί εξασφαλίζει ιδιαίτερα καλή απορρόφηση βρωμιάς και αποτελέσματα βαθιού καθαρισμού σε όλες τις σφραγισμένες σκληρές επιφάνειες.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Εύκολη τοποθέτηση του σετ ακροφυσίων δαπέδου EasyFix στο SC 1
- Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix τοποθετείται εύκολα και ξεκούραστα στη συσκευή μαζί με τους σωλήνες του ατμοκαθαριστή.
Βολικό σύστημα με άγκιστρο και βρόχο
- Το πανί καθαρισμού δαπέδου συνδέεται εύκολα πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου απλώς πιέζοντάς το πάνω του.
- Το πανί καθαρισμού δαπέδου δεν γλιστράει κατά τον καθαρισμό.
Ιμάντας βάσης στο πανί καθαρισμού δαπέδου
- Δεν έρχεστε σε επαφή με τους ρύπους κατά την αντικατάσταση του πανιού: απλώς πατήστε πάνω στον ιμάντα βάσης και τραβήξτε προς τα πάνω το ακροφύσιο δαπέδου.
- Το πεδίο εφαρμογής (π.χ. διαχωρισμός κουζίνας και μπάνιου) μπορεί να σημειωθεί σε ένα πεδίο στο πτερύγιο ποδιού.
Καινοτόμος τεχνολογία ελασμάτων
- Χάρη στα ελάσματα, ο ατμός κατανέμεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια καθαρισμού και στο πανί καθαρισμού από μικροΐνες.
Εύκαμπτος σύνδεσμος ακροφυσίου
- Εργονομικός και αποτελεσματικός καθαρισμό ανεξάρτητα από το ύψος του χρήστη.
- Ιδανικό για να φτάνεις κάτω από τα έπιπλα.
Το πανί καθαρισμού δαπέδου καλύπτει όλες τις πλευρές του ακροφυσίου δαπέδου
- Για ξεκούραστο καθαρισμό στις γωνίες, τις ακμές και άλλα δυσπρόσιτα σημεία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|520 x 115 x 100
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Πλακάκια