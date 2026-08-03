FR TR 30 Classic

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάμετρος ( ) 300
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,3
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