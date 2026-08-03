FRV 50 ME

Καθαρισμός επιφανειών με αυτόματη αναρρόφηση του ακάθαρτου νερού για πολύ μεγάλες επιφάνειες - αυτό είναι το FRV 50 Me. Καθαρισμός με ζεστό νερό σε θερμοκρασία έως 85°C. Το FRV 50 Me διαθέτει έναν ανθεκτικό στη θερμοκρασία σωλήνα αναρρόφησης 10 μ. από πολυουρεθάνη. Άλλα πρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι οι κύλινδροι διεύθυνσης που δεν αφήνουν σημάδια και τα διπλά κεραμικά ρουλεμάν. Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά το κιτ ακροφυσίου για συγκεκριμένο μηχάνημα. Μέγ. 250 bar / 2.000 λίτρα/ώρα / 85°C.