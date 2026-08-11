FRV 50 ME

Χάρη στην αυτόματη αναρρόφηση των υγρών αποβλήτων, το μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών FRV 50 Me από ανοξείδωτο χάλυβα εξασφαλίζει αποτελεσματικότερο καθαρισμό των επιφανειών τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Καθαρισμός με ζεστό νερό θερμοκρασίας έως 85°C. Το FRV 50 Me διαθέτει έναν ανθεκτικό στη θερμοκρασία σωλήνα αναρρόφησης από πολυουρεθάνη, μήκους 7,5 m. Άλλα πρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι οι τροχοί οδήγησης που δεν αφήνουν σημάδια και τα διπλά κεραμικά ρουλεμάν. Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά το ειδικό κιτ ακροφύσιων για ένα συγκεκριμένο μηχάνημα. Μέγ. 250 bar / 1.300 λίτρα/ώρα / 85°C.