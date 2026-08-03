Ο νέος φυσητήρας ρύπων (μέγεθος ακροφυσίου 050) επιτρέπει μέγ. πίεση λειτουργίας 180 bar/18 MPa, είναι κατάλληλος για θερμοκρασία νερού έως 60°C και απελευθερώνει την πλήρη ισχύ του. Χάρη στην περιστρεφόμενη δέσμη σημείου, επιτυγχάνει δεκαπλάσια απόδοση καθαρισμού. Επιπλέον, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, επιτυγχάνει έως και 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και απόδοση επιφάνειας. Η απώλεια της εσωτερικής πίεσης ελαχιστοποιήθηκε και η ποιότητα ψεκασμού αυξήθηκε σημαντικά. Με κεραμικό ακροφύσιο και δακτύλιο ρουλεμάν για πολύ μεγάλη διάρκεια εργασίας.