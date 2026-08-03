Φυσητήρας ρύπων, 050
Πλήρης ισχύς ενάντια στους επίμονους ρύπους: ο νέος φυσητήρας ρύπων υψηλής απόδοσης με μέγεθος ακροφυσίου 050 επιτυγχάνει έως 50% μεγαλύτερη απόδοση και επιφάνεια καθαρισμού από το προηγούμενο μοντέλο.
Ο νέος φυσητήρας ρύπων (μέγεθος ακροφυσίου 050) επιτρέπει μέγ. πίεση λειτουργίας 180 bar/18 MPa, είναι κατάλληλος για θερμοκρασία νερού έως 60°C και απελευθερώνει την πλήρη ισχύ του. Χάρη στην περιστρεφόμενη δέσμη σημείου, επιτυγχάνει δεκαπλάσια απόδοση καθαρισμού. Επιπλέον, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, επιτυγχάνει έως και 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και απόδοση επιφάνειας. Η απώλεια της εσωτερικής πίεσης ελαχιστοποιήθηκε και η ποιότητα ψεκασμού αυξήθηκε σημαντικά. Με κεραμικό ακροφύσιο και δακτύλιο ρουλεμάν για πολύ μεγάλη διάρκεια εργασίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έως 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και απόδοση επιφάνειας σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο
- Πολύ σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.
Ελαχιστοποιημένη απώλεια πίεσης και βελτιωμένη ποιότητα ψεκασμού
- Βελτιωμένη ισχύς καθαρισμού για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων.
Η περιστρεφόμενη σημειακή δέσμη στο περιστροφικό ακροφύσιο συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της σημειακής δέσμης και της επίπεδης ροής
- Υψηλή απόδοση καθαρισμού και μεγάλη απόδοση επιφάνειας.
Κεραμικό ακροφύσιο και κεραμικός δακτύλιος ρουλεμάν
- Μέγιστη διάρκεια ζωής.
Ισχυρή απόδοση καθαρισμού
- Αφαιρεί τους επίμονους ρύπους γρήγορα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. πίεση (bar)
|180
|Πίεση (bar)
|max. 180
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 60
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|50
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M 18
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2