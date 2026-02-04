G 180 Q COMFORT!Hold gun
Το πιστόλι με σκανδάλη G 180 Q COMFORT!Hold για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης εξασφαλίζει μέγιστη άνεση μειώνοντας τη δύναμη συγκράτησης. Κάνει τον καθαρισμό με υψηλή πίεση αισθητά ευκολότερο: το πιστόλι με σκανδάλη G 180 Q COMFORT!Hold.
Χάρη στον καινοτόμο μηχανισμό COMFORT!Hold, η δύναμη συγκράτησης μειώνεται έως και 50 τοις εκατό*. Αυτό όχι μόνο αντισταθμίζει την ένταση και τα σημάδια κόπωσης, αλλά και αυξάνει την παραγωγικότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μακροχρόνιες εφαρμογές και τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών. Για ακόμα πιο αποτελεσματικό καθαρισμό, το απορρυπαντικό μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας μέσω του πιστολιού σκανδάλης, εάν το πλυστικό υψηλής πίεσης διαθέτει είσοδο απορρυπαντικού. Το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά διευκολύνει επίσης την ασφάλιση της σκανδάλης του πιστολιού, ενώ ο βολικός προσαρμογέας Quick Connect διευκολύνει την εγκατάσταση του σωλήνα υψηλής πίεσης. Το πιστόλι σκανδάλης είναι κατάλληλο για όλα τα πλυντήρια υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών K 2 έως K 7. * Σε σύγκριση με τη δύναμη που απαιτείται για να κρατηθεί η σκανδάλη του νέου πιστολιού σκανδάλης Kärcher COMFORT!Hold με τα τυπικά πιστόλια σκανδάλης Kärcher. Η ακριβής τιμή ποικίλλει ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείται.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
ΑΝΕΣΗ! Μηχανισμός συγκράτησης
- Ανακουφίζει τους μυς, αυξάνει την άνεση και συμβάλλει έτσι στην αύξηση της παραγωγικότητας.
Quick Connect
- Σύστημα γρήγορης σύνδεσης για εύκολη σύνδεση του πιστολιού ψεκασμού και του σωλήνα υψηλής πίεσης.
Σύνδεση μπαγιονέτ
- Επιτρέπει τη σύνδεση όλων των εξαρτημάτων Kärcher.
Εφαρμογή απορρυπαντικού χωρίς ράβδο ψεκασμού, απευθείας μέσω του πιστολιού σκανδάλης
- Καλύτερη απομάκρυνση ρύπων και αποτελεσματικός καθαρισμός.
Ακροφύσιο ξεβγάλματος απευθείας στο πιστόλι σκανδάλης (χωρίς ράβδο ψεκασμού)
- Αποτελεσματική και γρήγορη απομάκρυνση της αποκολλημένης βρωμιάς.
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Η σκανδάλη του πιστολιού είναι μπλοκαρισμένη.
Συμβατό με όλα τα πλυστικά υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών K 2–K 7 με προσαρμογέα Quick Connect
- Ιδανικό για μετέπειτα αναβάθμιση και αντικατάσταση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|548 x 191 x 38
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Horizontal
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 2 Universal Edition OJ
- K 3 Car
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 horizontal
- K 4 Classic + σετ λάστιχου 10 μέτρων + περιστρεφόμενη βούρτσα WB 130 car & bike + αφροποιητής με καθαριστικό αυτοκινήτου 3 ΣΕ 1
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Car *EU
- K 4 Compact Car + Δώρο Κάνη eco!Booster 130 *GR
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home *EU
- K 4 Compact UM Limited Edition
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Compact Home
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 compact
- K Mini Plus
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K2 Premium Power Control
- K2 Universal
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K4 Power Control
- K4 Power Control Car
- K4 Power Control Home
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K5 Power Control
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3