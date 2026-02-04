Χάρη στον καινοτόμο μηχανισμό COMFORT!Hold, η δύναμη συγκράτησης μειώνεται έως και 50 τοις εκατό*. Αυτό όχι μόνο αντισταθμίζει την ένταση και τα σημάδια κόπωσης, αλλά και αυξάνει την παραγωγικότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μακροχρόνιες εφαρμογές και τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών. Για ακόμα πιο αποτελεσματικό καθαρισμό, το απορρυπαντικό μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας μέσω του πιστολιού σκανδάλης, εάν το πλυστικό υψηλής πίεσης διαθέτει είσοδο απορρυπαντικού. Το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά διευκολύνει επίσης την ασφάλιση της σκανδάλης του πιστολιού, ενώ ο βολικός προσαρμογέας Quick Connect διευκολύνει την εγκατάσταση του σωλήνα υψηλής πίεσης. Το πιστόλι σκανδάλης είναι κατάλληλο για όλα τα πλυντήρια υψηλής πίεσης Kärcher των κατηγοριών K 2 έως K 7. * Σε σύγκριση με τη δύναμη που απαιτείται για να κρατηθεί η σκανδάλη του νέου πιστολιού σκανδάλης Kärcher COMFORT!Hold με τα τυπικά πιστόλια σκανδάλης Kärcher. Η ακριβής τιμή ποικίλλει ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείται.