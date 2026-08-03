Με δύο από τα καλύμματα που περιλαμβάνονται στο σετ και είναι από υψηλής ποιότητας μικροΐνες, οι ρύποι και το λίπος χαλαρώνουν και συλλέγονται με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα με το ακροφύσιο χειρός. Ιδανικό για ιδιαίτερα βαριούς και επίμονους ρύπους σε μπάνια και κουζίνες. Ακόμα και οι επίμονοι ρύποι μπορούν να καθαριστούν εύκολα από τις εστίες. Χάρη στο ενσωματωμένο ελαστικό κορδόνι είναι παιχνιδάκι να το συνδέσετε και να το αποσυνδέσετε από το ακροφύσιο χειρός. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι το κάλυμμα είναι σταθερά συνδεδεμένο στο ακροφύσιο χειρός κατά τον καθαρισμό.