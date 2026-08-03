Γάντια μικροϊνών για ακροφύσιο χειρός.
Το σετ με δύο καλύμματα για το ακροφύσιο χειρός. Τα καλύμματα είναι από μικροΐνες υψηλής ποιότητας – για τα καλύτερα αποτελέσματα ως προς τη χαλάρωση και τη συλλογή ρύπων.
Με δύο από τα καλύμματα που περιλαμβάνονται στο σετ και είναι από υψηλής ποιότητας μικροΐνες, οι ρύποι και το λίπος χαλαρώνουν και συλλέγονται με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα με το ακροφύσιο χειρός. Ιδανικό για ιδιαίτερα βαριούς και επίμονους ρύπους σε μπάνια και κουζίνες. Ακόμα και οι επίμονοι ρύποι μπορούν να καθαριστούν εύκολα από τις εστίες. Χάρη στο ενσωματωμένο ελαστικό κορδόνι είναι παιχνιδάκι να το συνδέσετε και να το αποσυνδέσετε από το ακροφύσιο χειρός. Επιπλέον, εξασφαλίζει ότι το κάλυμμα είναι σταθερά συνδεδεμένο στο ακροφύσιο χειρός κατά τον καθαρισμό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος σε όλες τις σκληρές επιφάνειες.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Κάλυμμα με ελαστικό κορδόνι
- Για απλή τοποθέτηση και αφαίρεση του καλύμματος.
- Το κάλυμμα δεν γλιστράει κατά τον καθαρισμό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|195 x 95 x 30
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ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Νεροχύτης/νιπτήρας
- Καμπίνα ντους/μπανιέρα
- Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
- Εστίες
- Απορροφητήρες
- Ψυγείο (μέσα/έξω)
- Εσωτερικό ντουλαπιών, συρταριών
- ανοξείδωτος χάλυβας