Με το εναλλάξιμο ακροφύσιο για στεγνό δάπεδο και το ακροφύσιο για υφάσματα, το σετ οικιακής χρήσης περιλαμβάνει τα ιδανικά εξαρτήματα για πολλές συνήθεις εργασίες καθαρισμού στο σπίτι. Το ακροφύσιο για δάπεδα ενεργοποιείται με ένα διακόπτη ποδιών, καθιστώντας το κατάλληλο τόσο για μοκέτες όσο και για σκληρά δάπεδα, ενώ το πρακτικό ακροφύσιο για υφάσματα με δύο ανυψωτικά νήματα είναι ιδανικό για απαλό σκούπισμα σε επικαλυμμένα έπιπλα και άλλα υφάσματα.