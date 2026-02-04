Household kit
Πρακτικό σετ αξεσουάρ για εναλλαγή μεταξύ ακροφυσίου για στεγνό δάπεδο και ακροφυσίου για ταπετσαρίες. Κατάλληλο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρού και ξηρού καθαρισμού και τις μηχανές καθαρισμού με εκχύλιση ψεκασμού Kärcher Home & Garden.
Με το εναλλάξιμο ακροφύσιο για στεγνό δάπεδο και το ακροφύσιο για υφάσματα, το σετ οικιακής χρήσης περιλαμβάνει τα ιδανικά εξαρτήματα για πολλές συνήθεις εργασίες καθαρισμού στο σπίτι. Το ακροφύσιο για δάπεδα ενεργοποιείται με ένα διακόπτη ποδιών, καθιστώντας το κατάλληλο τόσο για μοκέτες όσο και για σκληρά δάπεδα, ενώ το πρακτικό ακροφύσιο για υφάσματα με δύο ανυψωτικά νήματα είναι ιδανικό για απαλό σκούπισμα σε επικαλυμμένα έπιπλα και άλλα υφάσματα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μεταβλητό ακροφύσιο στεγνού δαπέδου
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (-τμήμα)
|3
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm)
|ID 35
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|260 x 65 x 257
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδα με μοκέτα
- Χαλιά
- Σκληρά δάπεδα
- Υφάσματα επίπλων
- Υφασμάτινα έπιπλα
- Στρώματα