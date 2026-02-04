Interchangeable attachment car & bike for WB 130
Τέλειος καθαρισμός αυτοκινήτων και μοτοσικλετών: Το εναλλάξιμο εξάρτημα μικροϊνών Car & Bike για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλυσίματος WB 130.
Το καινοτόμο εξάρτημα βούρτσας πλυσίματος από μαλακή μικροΐνα συνδέεται στον δίσκο της βούρτσας με κούμπωμα Velcro και μπορεί να πλυθεί ξεχωριστά στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 60 °C. Το εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλυσίματος WB 130 είναι κατάλληλο για τον απαλό καθαρισμό αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καινοτόμο εξάρτημα από μικροΐνες με σύνδεσμο στερέωσης hook-and-loop
Ιδιαίτερα απαλός καθαρισμός
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υφάσματα συνθετικών ινών
|75% πολυεστέρας, 25% πολυαμίδιο
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|119 x 119 x 52
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ