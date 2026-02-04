Το καινοτόμο εξάρτημα βούρτσας πλυσίματος από μαλακή μικροΐνα συνδέεται στον δίσκο της βούρτσας με κούμπωμα Velcro και μπορεί να πλυθεί ξεχωριστά στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 60 °C. Το εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλυσίματος WB 130 είναι κατάλληλο για τον απαλό καθαρισμό αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.