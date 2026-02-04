Interchangeable attachment home & garden for WB 130
Για τον ενδελεχή καθαρισμό ανθεκτικών επιφανειών σε όλο το σπίτι: Το εναλλάξιμο εξάρτημα Home & Garden για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλυσίματος WB 130.
Αφαιρεί ακόμη και την πιο επίμονη βρωμιά σε ένα λεπτό: Οι μαύρες τρίχες του ανταλλακτικού εξαρτήματος Home & Garden για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλυσίματος WB 130 είναι πιο σκληρές από τις διαφανείς τρίχες του ανταλλακτικού εξαρτήματος Universal. Ιδανικό για τον καθαρισμό ανθεκτικών επιφανειών όπως πέτρα, μέταλλο ή πλαστικό.
Σκληρές μαύρες τρίχες
Για επιφάνειες γύρω από το σπίτι
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|113 x 113 x 46
Πεδία εφαρμογής
- Πόρτες γκαράζ
- Καθαρισμός οροφών και τεντών (π.χ. υπόστεγων)
- Περσίδες/ρολά