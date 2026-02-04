Interchangeable attachment home & garden for WB 130

Για τον ενδελεχή καθαρισμό ανθεκτικών επιφανειών σε όλο το σπίτι: Το εναλλάξιμο εξάρτημα Home & Garden για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλυσίματος WB 130.

Αφαιρεί ακόμη και την πιο επίμονη βρωμιά σε ένα λεπτό: Οι μαύρες τρίχες του ανταλλακτικού εξαρτήματος Home & Garden για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλυσίματος WB 130 είναι πιο σκληρές από τις διαφανείς τρίχες του ανταλλακτικού εξαρτήματος Universal. Ιδανικό για τον καθαρισμό ανθεκτικών επιφανειών όπως πέτρα, μέταλλο ή πλαστικό.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σκληρές μαύρες τρίχες
Για επιφάνειες γύρω από το σπίτι
Προαιρετικά εξαρτήματα
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 113 x 113 x 46
Πεδία εφαρμογής
  • Πόρτες γκαράζ
  • Καθαρισμός οροφών και τεντών (π.χ. υπόστεγων)
  • Περσίδες/ρολά