Αφαιρεί ακόμη και την πιο επίμονη βρωμιά σε ένα λεπτό: Οι μαύρες τρίχες του ανταλλακτικού εξαρτήματος Home & Garden για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλυσίματος WB 130 είναι πιο σκληρές από τις διαφανείς τρίχες του ανταλλακτικού εξαρτήματος Universal. Ιδανικό για τον καθαρισμό ανθεκτικών επιφανειών όπως πέτρα, μέταλλο ή πλαστικό.