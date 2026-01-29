Οι διαφανείς τρίχες του εξαρτήματος βούρτσας πλυσίματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε για ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα εργασιών καθαρισμού. Το εναλλάξιμο εξάρτημα Universal για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλυσίματος WB 130 είναι ιδανικό για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών, όπως βαφή, γυαλί ή πλαστικό.