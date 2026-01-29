Interchangeable attachment universal for WB 130
Ιδανικό για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών, όπως βαφή, γυαλί ή πλαστικό: Το εναλλάξιμο εξάρτημα Universal για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλυσίματος WB 130.
Οι διαφανείς τρίχες του εξαρτήματος βούρτσας πλυσίματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε για ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα εργασιών καθαρισμού. Το εναλλάξιμο εξάρτημα Universal για την περιστρεφόμενη βούρτσα πλυσίματος WB 130 είναι ιδανικό για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών, όπως βαφή, γυαλί ή πλαστικό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μαλακές διάφανες τρίχες
- Απαλή και αποτελεσματική δράση καθαρισμού.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε
- Για χρήση σε όλες τις λείες επιφάνειες, π.χ. χρώμα, γυαλί ή πλαστικό.
Προαιρετικά εξαρτήματα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|113 x 113 x 46
Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Αίθρια
- Πόρτες γκαράζ
- Περσίδες/ρολά
- Στοιχεία οθόνης απορρήτου
- Επενδύσεις σε μπαλκόνια
- Περβάζια παραθύρων