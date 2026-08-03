Iron EasyFinish *EU
Για εύκολο σιδέρωμα: Το υψηλής ποιότητας ατμοσίδερο EasyFinish με βέλτιστη ρύθμιση σταθερής θερμοκρασίας και ελαφριά πλάκα με κεραμική επίστρωση. Με ελκυστικό σχεδιασμό σε μαύρο χρώμα.
Ρούχα χωρίς ζάρες: με την πρακτική βάση του από κεραμική επίστρωση, το υψηλής ποιότητας ατμοσίδερο EasyFinish γλιστρά χωρίς κόπο επάνω στο ύφασμα κάνοντας το σιδέρωμα εύκολη υπόθεση. Ταυτόχρονα, η πίεση του ατμού παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, που σημαίνει εξοικονόμηση χρόνου στο σιδέρωμα έως και 50%. Αλλά δεν είναι μόνο η πίεση που εξοικονομεί χρόνο: Χάρη στη βέλτιστη ρύθμιση σταθερής θερμοκρασίας για όλα τα υλικά υφασμάτων, δεν είναι πλέον απαραίτητη η ενοχλητική χειροκίνητη ρύθμιση της θερμοκρασίας αλλά και η βαρετή διαλογή των ρούχων πριν από το σιδέρωμα. Επιπλέον, αυτό το συμπαγές σίδερο εντυπωσιάζει με την ιδιαίτερα εύκολη λειτουργία του και την έξυπνη σχεδίαση σε μαύρο χρώμα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Οπές εξόδου ατμού κατανεμημένες σε όλη την επιφάνεια σιδερώματος
- Ομοιόμορφη παραγωγή ατμού σε ολόκληρη την επιφάνεια.
Βέλτιστη ρύθμιση σταθερής θερμοκρασίας
- Απαλλάσσει από την ανάγκη για χειροκίνητη ρύθμιση της θερμοκρασίας, καθώς είναι προκαθορισμένη η βέλτιστη θερμοκρασία για όλα τα υφάσματα.
Προϊόν με συμπαγείς διαστάσεις
- Για ευκολότερο χειρισμό και αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο.
Πλάκα σίδερου με κεραμική επίστρωση
- Διευκολύνει σημαντικά την ολίσθηση του σίδερου.
Ομοιόμορφη παραγωγή ατμού
- Μειώνει τον χρόνο σιδερώματος στο μισό.
Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης
- Το ατμοσίδερο απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 5 λεπτά – για μεγαλύτερη ασφάλεια και χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|258 x 120 x 124
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Όλα τα ρούχα που είναι κατάλληλα για σιδέρωμα