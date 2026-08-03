Ρούχα χωρίς ζάρες: με την πρακτική βάση του από κεραμική επίστρωση, το υψηλής ποιότητας ατμοσίδερο EasyFinish γλιστρά χωρίς κόπο επάνω στο ύφασμα κάνοντας το σιδέρωμα εύκολη υπόθεση. Ταυτόχρονα, η πίεση του ατμού παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, που σημαίνει εξοικονόμηση χρόνου στο σιδέρωμα έως και 50%. Αλλά δεν είναι μόνο η πίεση που εξοικονομεί χρόνο: Χάρη στη βέλτιστη ρύθμιση σταθερής θερμοκρασίας για όλα τα υλικά υφασμάτων, δεν είναι πλέον απαραίτητη η ενοχλητική χειροκίνητη ρύθμιση της θερμοκρασίας αλλά και η βαρετή διαλογή των ρούχων πριν από το σιδέρωμα. Επιπλέον, αυτό το συμπαγές σίδερο εντυπωσιάζει με την ιδιαίτερα εύκολη λειτουργία του και την έξυπνη σχεδίαση σε μαύρο χρώμα.