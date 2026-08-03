Jet pipe for replacement 850mm

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεση με σπείρωμα M22 x 1,5
Βάρος (kg) 0,7
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 850 / 50 / 35
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