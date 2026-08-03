Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος (mm) 1050
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1