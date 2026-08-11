Πίνακας χειρισμού με μεγάλη οθόνη 7" και περιστροφικό διακόπτη

Πλήρης επισκόπηση του πλυσίματος.

Προβολή σε πραγματικό χρόνο του υπολειπόμενου χρόνου ή του υπολειπόμενου υπολοίπου.