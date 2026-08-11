K!Control SB R2W

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πίνακας χειρισμού με μεγάλη οθόνη 7" και περιστροφικό διακόπτη
  • Πλήρης επισκόπηση του πλυσίματος.
  • Προβολή σε πραγματικό χρόνο του υπολειπόμενου χρόνου ή του υπολειπόμενου υπολοίπου.
Τερματικό πιστωτικών καρτών (POS) και ηλεκτρονικός κερματοδέκτης
  • Εύκολη, ανέπαφη πληρωμή στη θέση του πλυντηρίου.
Προαιρετική βάση στήριξης
  • Δυνατότητα εμφανούς/προβεβλημένης τοποθέτησης.
  • Υψηλή ορατότητα και εύκολη πρόσβαση.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 17,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 500 x 380 x 280
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ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Σύστημα εκκίνησης και πληρωμής για συστήματα πλυσίματος αυτοεξυπηρέτησης (self-service).