Καμπίνες και προστατευτικές οροφές

Kärcher Προστατευτική σκεπή

Προστατευτική σκεπή

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Kärcher Προστατευτική σκεπή με περιστρεφόμενο φάρο 360°

Προστατευτική σκεπή με περιστρεφόμενο φάρο 360°

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Kärcher Καμπίνα κλειστού τύπου

Καμπίνα κλειστού τύπου

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