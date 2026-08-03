Το νέο κάλυμμα καναλιού αναρρόφησης για το λευκό FC 5 βάζει τέλος στις ενοχλητικές "τούφες" σκόνης στο δάπεδο. Χάρη στον ενσωματωμένο συλλέκτη ινών και το φαρδύ κανάλι αέρα, η συλλογή των χονδροειδών ρύπων γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματική. Το βελτιστοποιημένο κάλυμμα είναι εξαιρετικά εύκολο να τοποθετηθεί εκ των υστέρων σε όλες τις λευκές συσκευές FC 5 που δεν είναι ακόμη εξοπλισμένες με αυτό ως στάνταρ. Αυτό βελτιώνει σημαντικά τη συνολική απόδοση καθαρισμού των παλαιότερων λευκών συσκευών FC 5.