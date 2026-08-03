Κανάλι αναρρόφησης εξαρτημάτων FC 5 Λευκό
Μαζεύει τους ρύπους ακόμα καλύτερα από πριν: το βελτιστοποιημένο κάλυμμα καναλιού αναρρόφησης για το FC 5. Ιδανικό για όλες τις λευκές συσκευές FC 5 που δεν διαθέτουν ακόμα αυτό το εξάρτημα στον βασικό τους εξοπλισμό.
Το νέο κάλυμμα καναλιού αναρρόφησης για το λευκό FC 5 βάζει τέλος στις ενοχλητικές "τούφες" σκόνης στο δάπεδο. Χάρη στον ενσωματωμένο συλλέκτη ινών και το φαρδύ κανάλι αέρα, η συλλογή των χονδροειδών ρύπων γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματική. Το βελτιστοποιημένο κάλυμμα είναι εξαιρετικά εύκολο να τοποθετηθεί εκ των υστέρων σε όλες τις λευκές συσκευές FC 5 που δεν είναι ακόμη εξοπλισμένες με αυτό ως στάνταρ. Αυτό βελτιώνει σημαντικά τη συνολική απόδοση καθαρισμού των παλαιότερων λευκών συσκευών FC 5.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ενσωματωμένη διάταξη ανύψωσης ινών χαλιού
- Οι ενσωματωμένες αυλακώσεις επιτρέπουν την ακόμα καλύτερη αναρρόφηση συσσωρευμένης σκόνης και άλλων χονδρόκοκκων σωματιδίων.
Διευρυμένη γραμμή αναρρόφησης
- Αποτελεσματική αναρρόφηση μεγαλύτερων σωματιδίων, όπως μπάλες τριχών.
Εύκολα ανταλλάξιμη
- Το νέο κάλυμμα της συσκευής προσφέρεται για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|300 x 100 x 34