Κανάλι αναρρόφησης εξαρτημάτων FC 5 Λευκό

Μαζεύει τους ρύπους ακόμα καλύτερα από πριν: το βελτιστοποιημένο κάλυμμα καναλιού αναρρόφησης για το FC 5. Ιδανικό για όλες τις λευκές συσκευές FC 5 που δεν διαθέτουν ακόμα αυτό το εξάρτημα στον βασικό τους εξοπλισμό.

Το νέο κάλυμμα καναλιού αναρρόφησης για το λευκό FC 5 βάζει τέλος στις ενοχλητικές "τούφες" σκόνης στο δάπεδο. Χάρη στον ενσωματωμένο συλλέκτη ινών και το φαρδύ κανάλι αέρα, η συλλογή των χονδροειδών ρύπων γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματική. Το βελτιστοποιημένο κάλυμμα είναι εξαιρετικά εύκολο να τοποθετηθεί εκ των υστέρων σε όλες τις λευκές συσκευές FC 5 που δεν είναι ακόμη εξοπλισμένες με αυτό ως στάνταρ. Αυτό βελτιώνει σημαντικά τη συνολική απόδοση καθαρισμού των παλαιότερων λευκών συσκευών FC 5.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ενσωματωμένη διάταξη ανύψωσης ινών χαλιού
  • Οι ενσωματωμένες αυλακώσεις επιτρέπουν την ακόμα καλύτερη αναρρόφηση συσσωρευμένης σκόνης και άλλων χονδρόκοκκων σωματιδίων.
Διευρυμένη γραμμή αναρρόφησης
  • Αποτελεσματική αναρρόφηση μεγαλύτερων σωματιδίων, όπως μπάλες τριχών.
Εύκολα ανταλλάξιμη
  • Το νέο κάλυμμα της συσκευής προσφέρεται για γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα άσπρο
Βάρος (kg) 0,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 300 x 100 x 34
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