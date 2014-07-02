Κάνες ψεκασμού

Kärcher Περιστρεφόμενη κάνη ψεκασμού

Περιστρεφόμενη κάνη ψεκασμού

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Kärcher Κάνη ψεκασμού

Κάνη ψεκασμού

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Kärcher Διπλή κάνη

Διπλή κάνη

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Kärcher Κάνη ψεκασμού με γωνία

Κάνη ψεκασμού με γωνία

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Kärcher Ευέλικτη κάνη ψεκασμού

Ευέλικτη κάνη ψεκασμού

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Kärcher Καθαρισμός υδρορροών

Καθαρισμός υδρορροών

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Kärcher Κάνη ψεκασμού για καθαρισμό κάτω από το αυτοκίνητο

Κάνη ψεκασμού για καθαρισμό κάτω από το αυτοκίνητο

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Kärcher Πρόσθετη λαβή

Πρόσθετη λαβή

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Kärcher PowerControl κάνη ψεκασμού

PowerControl κάνη ψεκασμού

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