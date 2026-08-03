Κάνη αφρού DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δυνατότητα άμεσης εναλλαγής μεταξύ χημικών καθαρισμού και καθαρισμού υψηλής πίεσηςΕξοικονόμηση χρόνου, καθώς δεν χρειάζεται να αλλάζετε τη λόγχη ψεκασμού ή το εξάρτημα.
Εργονομικό δοχείο δύο λίτρων για το καθαριστικόΕπιτρέπει την αβίαστη ολοκλήρωση εργασιών καθαρισμού μεγάλης διάρκειας.
Δοσομέτρηση καθαριστικού με ενσωματωμένο κλείστροΔιευκολύνει την ακριβή δοσομέτρηση τριών σταδίων για το καθαριστικό. Για βέλτιστη ποιότητα αφρού. Αποτρέπει πιθανή υπερδοσολογία καθαριστικού.
Σώμα βάσης με ανθεκτική επίστρωση νικελίου
- Εξαιρετικά στιβαρή και ανθεκτική σχεδίαση.
- Διευκολύνει τη χρήση επιθετικών καθαριστικών όπου απαιτείται.
Ευέλικτη ρύθμιση της γωνίας ψεκασμού
- Πολύ ακριβής εκτόξευση αφρού.
- Επιτρέπει την ασφαλή εργασία σε μεγαλύτερες αποστάσεις.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (l/h)
|400 - 600
|Μέγεθος ακροφύσιου (mm)
|38
|Μέγ. πίεση (bar)
|300
|Δοσολογία (%)
|1 - 2 - 4
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|2
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 60
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,5
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ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός οχημάτων και μηχανών στο βιομηχανικό και αγροτικο τομέα, καθώς και στην αυτοκινητοβιομηχανία
- Κατασκευή (μηχανές καθαρισμού, σκαλωσιές, περίβλημα, εξοπλισμός)