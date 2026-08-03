Δυνατότητα άμεσης εναλλαγής μεταξύ χημικών καθαρισμού και καθαρισμού υψηλής πίεσης

Εξοικονόμηση χρόνου, καθώς δεν χρειάζεται να αλλάζετε τη λόγχη ψεκασμού ή το εξάρτημα.