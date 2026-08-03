Με τη κάνη αφρού DUO Advanced 2, η Kärcher παρέχει την ιδανική λύση για τις εργασίες καθαρισμού με πλυστικά μηχανήματα που έχουν παροχή 700 έως 800 l/h, αλλά δεν διαθέτουν Servo Control. Η κάνη αφρού επιτρέπει στον χρήστη να μεταβεί αμέσως σε λειτουργία υψηλής πίεσης. Χάρη στο στιβαρό σώμα βάσης του με ανθεκτική επίστρωση νικελίου, είναι επίσης ιδανικό για χρήση με επιθετικά καθαριστικά, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν χάρη σε μια ανθεκτική δεξαμενή δύο λίτρων με μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης και πρόσθετη χειρολαβή ενσωματωμένη στο λαιμό. Η γωνία ψεκασμού της κάνης αφρού DUO Advanced 2 cup μπορεί να ρυθμιστεί ευέλικτα ανάλογα με τις ανάγκες και ένα ενσωματωμένο κλείστρο αποτρέπει αποτελεσματικά τις ακούσιες προσαρμογές στην ακριβή δοσολογία καθαριστικού σε τρία στάδια.