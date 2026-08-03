Κάνη αφρού DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Για πλυστικά μηχανήματα χωρίς Servo Control: Η κάνη αφρού DUO Advanced 2 εντυπωσιάζει με τη δυνατότητα άμεσης μετάβασης σε καθαρισμό υψηλής πίεσης και τη δεξαμενή καθαριστικού δύο λίτρων.
Με τη κάνη αφρού DUO Advanced 2, η Kärcher παρέχει την ιδανική λύση για τις εργασίες καθαρισμού με πλυστικά μηχανήματα που έχουν παροχή 700 έως 800 l/h, αλλά δεν διαθέτουν Servo Control. Η κάνη αφρού επιτρέπει στον χρήστη να μεταβεί αμέσως σε λειτουργία υψηλής πίεσης. Χάρη στο στιβαρό σώμα βάσης του με ανθεκτική επίστρωση νικελίου, είναι επίσης ιδανικό για χρήση με επιθετικά καθαριστικά, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν χάρη σε μια ανθεκτική δεξαμενή δύο λίτρων με μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης και πρόσθετη χειρολαβή ενσωματωμένη στο λαιμό. Η γωνία ψεκασμού της κάνης αφρού DUO Advanced 2 cup μπορεί να ρυθμιστεί ευέλικτα ανάλογα με τις ανάγκες και ένα ενσωματωμένο κλείστρο αποτρέπει αποτελεσματικά τις ακούσιες προσαρμογές στην ακριβή δοσολογία καθαριστικού σε τρία στάδια.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δυνατότητα άμεσης εναλλαγής μεταξύ χημικών καθαρισμού και καθαρισμού υψηλής πίεσηςΕξοικονόμηση χρόνου, καθώς δεν χρειάζεται να αλλάζετε τη λόγχη ψεκασμού ή το εξάρτημα.
Εργονομικό δοχείο δύο λίτρων για το καθαριστικόΕπιτρέπει την αβίαστη ολοκλήρωση εργασιών καθαρισμού μεγάλης διάρκειας.
Δοσομέτρηση καθαριστικού με ενσωματωμένο κλείστροΔιευκολύνει την ακριβή δοσομέτρηση τριών σταδίων για το καθαριστικό. Για βέλτιστη ποιότητα αφρού. Αποτρέπει πιθανή υπερδοσολογία καθαριστικού.
Σώμα βάσης με ανθεκτική επίστρωση νικελίου
- Εξαιρετικά στιβαρή και ανθεκτική σχεδίαση.
- Διευκολύνει τη χρήση επιθετικών καθαριστικών όπου απαιτείται.
Ευέλικτη ρύθμιση της γωνίας ψεκασμού
- Πολύ ακριβής εκτόξευση αφρού.
- Επιτρέπει την ασφαλή εργασία σε μεγαλύτερες αποστάσεις.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (l/h)
|700 - 800
|Μέγεθος ακροφύσιου (mm)
|45
|Μέγ. πίεση (bar)
|300
|Δοσολογία (%)
|1 - 2 - 4
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|2
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 60
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,5
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Πεδία εφαρμογής
- Καθαρισμός οχημάτων και μηχανών στο βιομηχανικό και αγροτικο τομέα, καθώς και στην αυτοκινητοβιομηχανία
- Κατασκευή (μηχανές καθαρισμού, σκαλωσιές, περίβλημα, εξοπλισμός)