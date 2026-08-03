Κάνη αφρού DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κάνη αφρού DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h: Δυνατότητα άμεσης εναλλαγής μεταξύ χημικών καθαρισμού και καθαρισμού υψηλής πίεσης
Δυνατότητα άμεσης εναλλαγής μεταξύ χημικών καθαρισμού και καθαρισμού υψηλής πίεσης
Εξοικονόμηση χρόνου, καθώς δεν χρειάζεται να αλλάζετε τη λόγχη ψεκασμού ή το εξάρτημα.
Κάνη αφρού DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h: Εργονομικό δοχείο δύο λίτρων για το καθαριστικό
Εργονομικό δοχείο δύο λίτρων για το καθαριστικό
Επιτρέπει την αβίαστη ολοκλήρωση εργασιών καθαρισμού μεγάλης διάρκειας.
Κάνη αφρού DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h: Δοσομέτρηση καθαριστικού με ενσωματωμένο κλείστρο
Δοσομέτρηση καθαριστικού με ενσωματωμένο κλείστρο
Διευκολύνει την ακριβή δοσομέτρηση τριών σταδίων για το καθαριστικό. Για βέλτιστη ποιότητα αφρού. Αποτρέπει πιθανή υπερδοσολογία καθαριστικού.
Σώμα βάσης με ανθεκτική επίστρωση νικελίου
  • Εξαιρετικά στιβαρή και ανθεκτική σχεδίαση.
  • Διευκολύνει τη χρήση επιθετικών καθαριστικών όπου απαιτείται.
Ευέλικτη ρύθμιση της γωνίας ψεκασμού
  • Πολύ ακριβής εκτόξευση αφρού.
  • Επιτρέπει την ασφαλή εργασία σε μεγαλύτερες αποστάσεις.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Παροχή (l/h) 900 - 2500
Μέγεθος ακροφύσιου (mm) 38
Μέγ. πίεση (bar) 300
Δοσολογία (%) 1 - 2 - 4
Χωρητικότητα δεξαμενής (l) 2
Θερμοκρασία (°C) max. 60
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,5
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Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός οχημάτων και μηχανών στο βιομηχανικό και αγροτικο τομέα, καθώς και στην αυτοκινητοβιομηχανία
  • Βιομηχανία κατασκευών (καθαρισμός προσόψεων, καθαρισμός κατασκευαστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού)
Εξαρτήματα