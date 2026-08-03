Κάνη καθαρισμού υδρορροών

Η κάνη είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό δικτύων υδρορροών. Λόγω του σχήματος της κάνης και του ειδικού ακροφυσίου, είναι δυνατός ο καθαρισμός υδρορροών χωρίς να αφαιρεθούν τα καλύμματα.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος (mm) 960
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,9
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