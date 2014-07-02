Κάνη ψεκασμού, 1550 mm, περιστρεφόμενο
Κάνη 1.550 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.
Κάνη 1.550 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. πίεση λειτουργίας (bar)
|300
|Μήκος (mm)
|1550
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M22 x 1,5
|Λαβή
|περιστρεφόμενο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,4