Κάνη ψεκασμού 600 mm
Κάνη ψεκασμού 600 mm από ανοξείδωτο χάλυβα με δυνατότητα περιστροφής 360º υπό πίεση για επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης. Συμβατή: Με όλα τα επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης
Κάνες ψεκασμού σε εκδόσεις διαφορετικού μήκους, από ανοξείδωτο χάλυβα, με βιδωτή σύνδεση. Εργονομικά διαμορφωμένες λαβές που διασφαλίζουν βέλτιστο χειρισμό και μόνωση. Δυνατότητα περιστροφής κατά 360° υπό πίεση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργονομική λαβή μεταφοράς
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Στιβαρό σωληνωτό, χαλύβδινο πλαίσιο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,7