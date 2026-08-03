Κάνη ψεκασμού 600 mm

Κάνη ψεκασμού 600 mm από ανοξείδωτο χάλυβα με δυνατότητα περιστροφής 360º υπό πίεση για επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης. Συμβατή: Με όλα τα επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης