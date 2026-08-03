Κάνη ψεκασμού για τουαλέτες και υδρορροές

Με ακροφύσιο. Διαθέτει ειδικό σχήμα για τον καθαρισμό WC. Ανοξείδωτος χάλυβας.

Κάνη από ανοξείδωτο χάλυβα για WC και υδρορροές με επίθεμα ακροφυσίου. Με ειδικό σχήμα για αποτελεσματικό και υγιεινό καθαρισμό σε τουαλέτες και υδρορροές.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,6
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ