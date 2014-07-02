Κάνη ψεκασμού υπό γωνία

Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδρορροών οροφών.Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.

Γωνιώδης κάνη ψεκασμού πολύ μεγάλου μήκους (περίπου 1 m) για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων, π.χ. υδρορροές στην οροφή ή το κάτω μέρος των οχημάτων. Κατάλληλη για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K2 – K7.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Γωνιώδης κάνη πολύ μεγάλου μήκους (περίπου 1 m)
Ισχυρός καθαρισμός με υψηλή πίεση
Υψηλή πίεση – επίπεδη δέσμη
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,6
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 930 x 43 x 116
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Κάτω από το όχημα
  • Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)
  • Κάδοι απορριμμάτων
  • Καθαρισμός δοχείων νερού.
  • Καθαρισμός ζαντών αυτοκινήτων.
  • Καθαρισμός βαρελιών.
  • Σκαλιά