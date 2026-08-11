Καρότσι για την μεταφορά τυποποιημένης φιάλης CO₂.
Ιδανικό συμπλήρωμα για τα συστήματα εκτόξευσης ξηρού πάγου με τη διαδικασία Liquid-to-Pellet: Καρότσι φιάλης για την ασφαλή μεταφορά τυποποιημένης φιάλης CO₂.
Το πρακτικό καροτσάκι φιαλών διευκολύνει τη μεταφορά όλων των τυποποιημένων φιαλών CO₂ με διάμετρο έως 230 χιλιοστά. Αυτό το καθιστά την ιδανική προσθήκη στα συστήματα αμμοβολής ξηρού πάγου της Kärcher με τη διαδικασία Liquid-to-Pellet.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10,3