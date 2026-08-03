Υπάρχουν αφιλόξενες γωνιές σε κάθε κήπο, όπου είναι δύσκολο να έχει πρόσβαση η χλοοκοπτική μηχανή ή μεσολαβεί ο τοίχος του γειτονικού σπιτιού ή υπάρχει θάμνος. Για την εκτέλεση εργασίας σε τόσο στενές γωνίες και περιορισμένους χώρους, απαιτείται η χρήση μια μικρής, ευέλικτης, αλλά και ισχυρής συσκευής: το χορτοκοπτικό μεσινέζας της Kärcher. Το χορτοκοπτικό μεσινέζας περιλαμβάνει μια στριφτή μεσινέζα η οποία προσαρμόζεται συνεχώς στο καρούλι μέσω της αυτόματης παροχής νήματος. Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει πάντα το ιδανικό μήκος της μεσινέζας σε κάθε βήμα ενώ παράλληλα εξασφαλίζονται συμμετρικά αποτελέσματα κοπής. Ιδιαίτερα ευχάριστο είναι το γεγονός ότι η εργασία δεν είναι θορυβώδης και το καρούλι μπορεί να αλλάξει χωρίς τη χρήση εργαλείου, παρά μόνο με μερικές κινήσεις. Και η εργασία συνεχίζεται, έως και στο τελευταίο χορταράκι στη λωρίδα.