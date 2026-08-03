Kαρούλι μεσινέζας LTR 18 Battery
Το καρούλι με το πρακτικό καπάκι και η στριφτή μεσινέζα εξασφαλίζουν καλά αποτελέσματα σε δυσπρόσιτους χώρους. Κατάλληλο για όλα τα χορτοκοπτικά μεσινέζας 18 V Kärcher Battery Power.
Υπάρχουν αφιλόξενες γωνιές σε κάθε κήπο, όπου είναι δύσκολο να έχει πρόσβαση η χλοοκοπτική μηχανή ή μεσολαβεί ο τοίχος του γειτονικού σπιτιού ή υπάρχει θάμνος. Για την εκτέλεση εργασίας σε τόσο στενές γωνίες και περιορισμένους χώρους, απαιτείται η χρήση μια μικρής, ευέλικτης, αλλά και ισχυρής συσκευής: το χορτοκοπτικό μεσινέζας της Kärcher. Το χορτοκοπτικό μεσινέζας περιλαμβάνει μια στριφτή μεσινέζα η οποία προσαρμόζεται συνεχώς στο καρούλι μέσω της αυτόματης παροχής νήματος. Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει πάντα το ιδανικό μήκος της μεσινέζας σε κάθε βήμα ενώ παράλληλα εξασφαλίζονται συμμετρικά αποτελέσματα κοπής. Ιδιαίτερα ευχάριστο είναι το γεγονός ότι η εργασία δεν είναι θορυβώδης και το καρούλι μπορεί να αλλάξει χωρίς τη χρήση εργαλείου, παρά μόνο με μερικές κινήσεις. Και η εργασία συνεχίζεται, έως και στο τελευταίο χορταράκι στη λωρίδα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στριφτό νήμα
- Ακρίβεια, αθόρυβη λειτουργία και αξιοπιστία: όλα αυτά εξασφαλίζονται με το στριφτό νήμα.
Αυτόματη παροχή νήματος
- Το νήμα αναπροσαρμόζεται αυτόματα και, ως εκ τούτου, έχει πάντα το τέλειο μήκος.
Το καρούλι μεσινέζας μπορεί εύκολα να αλλάξει χωρίς εργαλεία.
- Με μερικές απλές κινήσεις μπορείτε εύκολα να αλλάξετε το καρούλι χωρίς τη χρήση εργαλείων.
Κάλυμμα πηνίου
- Εκτός από το καρούλι, στα παραδοτέα περιλαμβάνεται το κατάλληλο καπάκι.
Ευέλικτη χρήση
- Η ανθεκτική μεσινέζα προσεγγίζει εύκολα δυσπρόσιτα μέρη του κήπου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πάχος γραμμής (mm)
|1,6
|Μήκος μεσινέζας ανά καρούλι (m)
|3,6
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|75 x 75 x 34
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν
- Άκρες γκαζόν