Υπάρχουν αφιλόξενες γωνιές σε κάθε κήπο, όπου είναι δύσκολο να έχει πρόσβαση η χλοοκοπτική μηχανή ή μεσολαβεί ο τοίχος του γειτονικού σπιτιού ή υπάρχει θάμνος. Για την εκτέλεση εργασίας σε τόσο στενές γωνίες και περιορισμένους χώρους, απαιτείται η χρήση μιας μικρής, ευέλικτης, αλλά και ισχυρής συσκευής: Το χορτοκοπτικό μεσινέζας της Kärcher. Το χορτοκοπτικό μεσινέζας περιλαμβάνει μια στριφτή μεσινέζα η οποία προσαρμόζεται συνεχώς στο καρούλι μέσω της αυτόματης παροχής νήματος. Με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει πάντα το ιδανικό μήκος της μεσινέζας σε κάθε βήμα, ενώ παράλληλα εξασφαλίζονται συμμετρικά αποτελέσματα κοπής. Εάν η μεσινέζα έχει φθαρεί, τότε ένα νέο καρούλι μπορεί να τοποθετηθεί με ελάχιστη προσπάθεια και χωρίς την ανάγκη για οποιαδήποτε εργαλεία. Και η εργασία συνεχίζεται, έως και στο τελευταίο χορταράκι στη λωρίδα.