Καθαρισμός βαρελιών και δεξαμενών

Kärcher Βαρελοκαθαριστής BC 14/12

Βαρελοκαθαριστής BC 14/12

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Kärcher Κιτ ακροφυσίου για κεφαλή ψεκασμού HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Κιτ ακροφυσίου για κεφαλή ψεκασμού HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

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