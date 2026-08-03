Κιτ ακροφύσιων αποκλειστικά για συγκεκριμένο μηχάνημα, το οποίο περιλαμβάνει ακροφύσια ισχύος και βιδωτές συνδέσεις. Για τη βέλτιστη απόδοση των μηχανημάτων καθαρισμού επιφάνειας της Kärcher (400 έως 450 L/h). Κατάλληλο για τα εξής μοντέλα: 2.640-679, 2.640-355 και 2.641-065.