Κιτ ακροφυσίων για FRV, 125
Κιτ ακροφυσίων αποκλειστικά για τα μηχανήματα FRV 30 και FRV 50, το οποίο περιλαμβάνει ακροφύσια ισχύος και ακροφύσιο εκτόξευσης δέσμης της Kärcher.
Κιτ ακροφυσίου για συγκεκριμένο μηχάνημα που περιλαμβάνει ακροφύσια ισχύος, βιδωτές συνδέσεις και ακροφύσιο ψεκασμού για βέλτιστη απόδοση του Kärcher FRV 30. Περιλαμβάνεται ειδικό εργαλείο εγκατάστασης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|126
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M22 x 1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4