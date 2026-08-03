Κιτ ακροφυσίων για FRV, 125

Κιτ ακροφυσίων αποκλειστικά για τα μηχανήματα FRV 30 και FRV 50, το οποίο περιλαμβάνει ακροφύσια ισχύος και ακροφύσιο εκτόξευσης δέσμης της Kärcher.