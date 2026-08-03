Κιτ ακροφυσίου 090 για το Inno/Easy Set 700–1.000 λίτρα/ώρα
Ιδανικό ταίριασμα σε μηχανήματα διαφορετικής ισχύος για οικονομική λειτουργία.
Το κιτ ακροφυσίου Kärcher 090 περιλαμβάνει ακροφύσια ισχύος και επίθεμα ακροφυσίου. Κατάλληλο για το σετ Inno/Easy-Foam 700-1.000 λίτρα/ώρα για βέλτιστη απόδοση συστήματος αφρού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (l/h)
|700 - 1000
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
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- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St