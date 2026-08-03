Κιτ ακροφυσίου 090 για το Inno/Easy Set 700–1.000 λίτρα/ώρα

Ιδανικό ταίριασμα σε μηχανήματα διαφορετικής ισχύος για οικονομική λειτουργία.

Το κιτ ακροφυσίου Kärcher 090 περιλαμβάνει ακροφύσια ισχύος και επίθεμα ακροφυσίου. Κατάλληλο για το σετ Inno/Easy-Foam 700-1.000 λίτρα/ώρα για βέλτιστη απόδοση συστήματος αφρού.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Παροχή (l/h) 700 - 1000
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1