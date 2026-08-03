Το κιτ ακροφυσίου Kärcher 090 περιλαμβάνει ακροφύσια ισχύος και επίθεμα ακροφυσίου. Κατάλληλο για το σετ Inno/Easy-Foam 700-1.000 λίτρα/ώρα για βέλτιστη απόδοση συστήματος αφρού.