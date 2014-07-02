Κιτ ακροφυσίου για μονάδα υγρής δέσμης 035
Σέτ υδραμμοβολής, για τα στοιχεία 29/30. Αποτελείται από μπεκ υδραμμοβολής και μπεκ, μόνο για χρήση με το σέτ υδραμμοβολής 4762-010/-022
Αυτό το κιτ ακροφυσίου βελτιώνει την απόδοση του εξαρτήματος υγρής αμμοβολής της Kärcher. Αποτελείται από ακροφύσιο υγρής αμμοβολής και επίθεμα ακροφυσίου. Μόνο σε συνδυασμό με το εξάρτημα υγρής αμμοβολής 4.762-010/-022.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M22 x 1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4