Κιτ ακροφυσίου για μονάδα υγρής δέσμης 060

Κιτ ακροφυσίου (για συγκεκριμένο μηχάνημα) με ακροφύσιο υγρής δέσμης και ένθεμα ακροφυσίου. Για βέλτιστη απόδοση της μονάδας υγρής δέσμης της Kärcher. Μόνο σε συνδυασμό με τη μονάδα υγρής δέσμης 4.762-010/-022.