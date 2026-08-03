Κιτ ακροφυσίου για μονάδα υγρής δέσμης 060
Κιτ ακροφυσίου (για συγκεκριμένο μηχάνημα) με ακροφύσιο υγρής δέσμης και ένθεμα ακροφυσίου. Για βέλτιστη απόδοση της μονάδας υγρής δέσμης της Kärcher. Μόνο σε συνδυασμό με τη μονάδα υγρής δέσμης 4.762-010/-022.
Αυτό το κιτ ακροφυσίου βελτιώνει την απόδοση του εξαρτήματος υδραμμοβολής της Kärcher. Αποτελείται από ακροφύσιο υδραμμοβολής και επίθεμα ακροφυσίου. Μόνο σε συνδυασμό με το εξάρτημα υδραμμοβολής 4.762-010/-022.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M22 x 1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4