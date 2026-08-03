Κιτ ακροφυσίου για μονάδα υγρής δέσμης 065

Κιτ ακροφυσίου με ακροφύσιο υδραμμοβολής και ένθεμα ακροφυσίου (ανάλογα με τον τύπο). Για βέλτιστη απόδοση του εξαρτήματος υδραμμοβολής Kärcher. Μόνο σε συνδυασμό με το εξάρτημα υδραμμοβολής 4.762-010/-022.