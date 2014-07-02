Αυτό το κιτ ακροφυσίου βελτιώνει την απόδοση του εξαρτήματος υγρής αμμοβολής της Kärcher. Αποτελείται από ακροφύσιο υγρής αμμοβολής και επίθεμα ακροφυσίου. Μόνο σε συνδυασμό με το εξάρτημα υγρής αμμοβολής 4.762-010/-022.