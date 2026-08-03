Κιτ αναρρόφησης, 7.0 m
Ιδανικό κιτ αναρρόφησης για αντλίες κήπου και παροχή νερού για οικιακές εργασίες. Περιλαμβάνει έναν έτοιμο για σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης με προστασία κενού 7 m, με φίλτρο αναρρόφησης, βαλβίδα αντεπιστροφής και αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect.
Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 7 m με προστασία κενού, με φίλτρο αναρρόφησης και διάμετρο 3/4", είναι ιδανικός για την άντληση νερού από εναλλακτικές πηγές και εξασφαλίζει εξαιρετικά αξιόπιστη στεγανοποίηση και απρόσκοπτη λειτουργία των αντλιών χάρη στην αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect. Η ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής αποτρέπει την επιστροφή του αντλούμενου νερού μειώνοντας τον χρόνο επαναρρόφησης. Το κιτ αναρρόφησης μπορεί να συνδεθεί πολύ εύκολα στην πλευρά αναρρόφησης αντλιών κήπου, ηλεκτρονικών αντλιών ώθησης και οικιακών αντλιών για παροχή νερού για οικιακές εργασίες. Το σετ σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως προέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης. Για αντλίες με σπείρωμα σύνδεσης G1 (33,3 mm).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλήρης, έτοιμος προς χρήση σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με αντίσταση στο κενό, φίλτρο αναρρόφησης και στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής.
- Συνδέεται εύκολα και απλά στην αντλία για την εισρόφηση νερού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος (m)
|7
|Διάσταση νήματος
|G1
|Διάμετρος
|3/4″
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|1,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|120 x 380 x 380
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ της σειράς PerfectConnect της Kärcher
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Άντληση νερού π.χ. από δεξαμενές, δοχεία νερού, πηγάδια κ.λπ.