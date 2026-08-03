Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 7 m με προστασία κενού, με φίλτρο αναρρόφησης και διάμετρο 3/4", είναι ιδανικός για την άντληση νερού από εναλλακτικές πηγές και εξασφαλίζει εξαιρετικά αξιόπιστη στεγανοποίηση και απρόσκοπτη λειτουργία των αντλιών χάρη στην αρχή στεγανοποίησης PerfectConnect. Η ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής αποτρέπει την επιστροφή του αντλούμενου νερού μειώνοντας τον χρόνο επαναρρόφησης. Το κιτ αναρρόφησης μπορεί να συνδεθεί πολύ εύκολα στην πλευρά αναρρόφησης αντλιών κήπου, ηλεκτρονικών αντλιών ώθησης και οικιακών αντλιών για παροχή νερού για οικιακές εργασίες. Το σετ σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως προέκταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης. Για αντλίες με σπείρωμα σύνδεσης G1 (33,3 mm).