Κιτ αξεσουάρ Adventure
Η ιδανική προσθήκη σε πλυστικά μηχανήματα χαμηλής πίεσης Kärcher: η τσάντα αξεσουάρ Adventure μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό εξωτερικού εξοπλισμού αβίαστα οπουδήποτε χάρη στα αξεσουάρ της που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν τέλεια με το μηχάνημα καθαρισμού.
Ιδανικό για τον καθαρισμό εξωτερικού εξοπλισμού: τα αξεσουάρ στην τσάντα αξεσουάρ Adventure είναι βελτιστοποιημένα για χρήση με πλυστικά μηχανήματα χαμηλής πίεσης Kärcher OC 3 και OC 4 και είναι ιδανικά για όσους αναζητούν μια σχολαστική αλλά απαλή λύση καθαρισμού για χρήση εν κινήσει. Το Multi Jet συνδυάζει τέσσερις τύπους ψεκασμού σε ένα μόνο ακροφύσιο, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί απλά περιστρέφοντας την κεφαλή του ακροφυσίου. Εάν η δεξαμενή νερού δεν είναι αρκετή μερικές φορές, ο σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άντληση νερού από άλλες πηγές, όπως ένα δοχείο, έναν κουβά ή ένα ρυάκι. Η ευέλικτη βούρτσα καθαρισμού είναι τοποθετημένη στο ίδιο το πιστόλι σκανδάλης και αφαιρεί την επίμονη βρωμιά γρήγορα και σχολαστικά. Τα αξεσουάρ μπορούν να αποθηκευτούν τακτικά στην παρεχόμενη τσάντα, η οποία είναι κατασκευασμένη από υδατοαπωθητικό ύφασμα και έχει ακόμη χώρο για επιπλέον μικρά αξεσουάρ. Τα παρεχόμενα αξεσουάρ είναι συμβατά με τα πλυστικά μηχανήματα χαμηλής πίεσης Kärcher OC 3, OC 3 Plus και OC 4. Ο σωλήνας αναρρόφησης δεν είναι συμβατός με το μοντέλο OC 3 Foldable.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
4-σε-1 Multi JetΣυνδυάζει τέσσερις τύπους ψεκασμού (spot, flat, mist και stream jet) σε ένα μόνο ακροφύσιο, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί απλά περιστρέφοντας την κεφαλή του ακροφυσίου.
Σωλήνας αναρρόφησηςΕάν η δεξαμενή νερού δεν επαρκεί, ο σωλήνας αναρρόφησης καθιστά πραγματικά εύκολη τη χρήση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως δοχείο, κουβά ή ρυάκι.
Βούρτσα καθαρισμούΗ ευέλικτη βούρτσα τριψίματος μπορεί να τοποθετηθεί στο ίδιο το πιστόλι σκανδάλης και απομακρύνει τους επίμονους ρύπους γρήγορα και σχολαστικά.
Τσάντα αξεσουάρ
- Κατασκευασμένο από υλικό που πλένεται στο πλυντήριο και απωθεί το νερό – ιδανικό για ταξίδια.
- Όλα τα αξεσουάρ αποθηκεύονται σε ένα μέρος καθώς και επιπλέον χώρος για πρόσθετο εξοπλισμό εξωτερικού χώρου.
- Η τσάντα μπορεί να αποθηκευτεί στο άδειο δοχείο νερού μαζί με το Kärcher OC 4.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|220 x 220 x 100
Πεδία εφαρμογής
- Εξοπλισμός σκηνών/κατασκηνώσεων
- Ποδήλατα
- Κατοικίδια/σκυλιά
- Παπούτσια/μποτάκια πεζοπορίας
- Αθλητικός εξοπλισμός (σανίδα του σερφ, καγιάκ, stand-up paddle board)
- Καροτσάκια/μπαγκάκια
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Παιδικά παιχνίδια/Bobbycar®/τροχοί για τρέξιμο
- Μπουκάλια με λουλούδια