Ιδανικό για τον καθαρισμό εξωτερικού εξοπλισμού: τα αξεσουάρ στην τσάντα αξεσουάρ Adventure είναι βελτιστοποιημένα για χρήση με πλυστικά μηχανήματα χαμηλής πίεσης Kärcher OC 3 και OC 4 και είναι ιδανικά για όσους αναζητούν μια σχολαστική αλλά απαλή λύση καθαρισμού για χρήση εν κινήσει. Το Multi Jet συνδυάζει τέσσερις τύπους ψεκασμού σε ένα μόνο ακροφύσιο, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί απλά περιστρέφοντας την κεφαλή του ακροφυσίου. Εάν η δεξαμενή νερού δεν είναι αρκετή μερικές φορές, ο σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άντληση νερού από άλλες πηγές, όπως ένα δοχείο, έναν κουβά ή ένα ρυάκι. Η ευέλικτη βούρτσα καθαρισμού είναι τοποθετημένη στο ίδιο το πιστόλι σκανδάλης και αφαιρεί την επίμονη βρωμιά γρήγορα και σχολαστικά. Τα αξεσουάρ μπορούν να αποθηκευτούν τακτικά στην παρεχόμενη τσάντα, η οποία είναι κατασκευασμένη από υδατοαπωθητικό ύφασμα και έχει ακόμη χώρο για επιπλέον μικρά αξεσουάρ. Τα παρεχόμενα αξεσουάρ είναι συμβατά με τα πλυστικά μηχανήματα χαμηλής πίεσης Kärcher OC 3, OC 3 Plus και OC 4. Ο σωλήνας αναρρόφησης δεν είναι συμβατός με το μοντέλο OC 3 Foldable.