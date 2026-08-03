Κιτ εξαρτημάτων ακροφυσίου αφρού

Για την εφαρμογή καθαριστικού αφρού, σε ρυθμισμένες ποσότητες, για χώρους υγιεινής και τροφίμων, ή όπου απαιτείται μεγάλος χρόνος αντίδρασης. Τοποθετείται στην κάνη ψεκασμού, στη θέση του ακροφυσίου υψηλής πίεσης.

Κιτ αφρίζοντος καθαριστικού. Το ακροφύσιο αφρού είναι ιδανικό για χρήση σε χώρους υγιεινής και τη βιομηχανία τροφίμων και όποτε απαιτούνται μεγάλοι χρόνοι εφαρμογής. Συνδέεται στην κάννη (αντικαθιστά το ακροφύσιο υψηλής πίεσης).

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1
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