Κιτ εξαρτημάτων ακροφυσίου αφρού
Για την εφαρμογή καθαριστικού αφρού, σε ρυθμισμένες ποσότητες, για χώρους υγιεινής και τροφίμων, ή όπου απαιτείται μεγάλος χρόνος αντίδρασης. Τοποθετείται στην κάνη ψεκασμού, στη θέση του ακροφυσίου υψηλής πίεσης.
Κιτ αφρίζοντος καθαριστικού. Το ακροφύσιο αφρού είναι ιδανικό για χρήση σε χώρους υγιεινής και τη βιομηχανία τροφίμων και όποτε απαιτούνται μεγάλοι χρόνοι εφαρμογής. Συνδέεται στην κάννη (αντικαθιστά το ακροφύσιο υψηλής πίεσης).
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD trailer
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW