Κιτ Εξαρτημάτων Καθαρισμού Ποδηλάτων

Το κιτ εξαρτημάτων για καθαρισμό μοτοσυκλετών και ποδηλάτων είναι ένα πρακτικό σετ καθαρισμού και περιποίησης για δίτροχα με και χωρίς μηχανή. Εκτός από μια βούρτσα πλύσης γενικής χρήσης για τον απαλό καθαρισμό διάφορων επιφανειών, περιλαμβάνει ένα μπουκάλι Καθαριστικού Αυτοκινήτου 3 σε 1 για εντατικό και ταυτόχρονα απαλό καθαρισμό, μια βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματική αφαίρεση των ρύπων σε δυσπρόσιτα σημεία καθώς και την κοντή κάνη ψεκασμού Vario Power Jet Short 360° με απεριόριστα ρυθμιζόμενη πίεση και ρυθμιζόμενη ένωση 360°. Το κιτ εξαρτημάτων είναι κατάλληλο για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K2 - K7.