Κιτ Εξαρτημάτων Καθαρισμού Ποδηλάτων
Τέλειος καθαρισμός και περιποίηση! Το κιτ εξαρτημάτων για καθαρισμό μοτοσυκλετών και ποδηλάτων περιλαμβάνει 1 βούρτσα πλύσης τροχών, 1 βούρτσα πλύσης γενικής χρήσης, 1 λίτρο Καθαριστικού Αυτοκινήτου 3 σε 1 και 1 VPS 160 S.
Το κιτ εξαρτημάτων για καθαρισμό μοτοσυκλετών και ποδηλάτων είναι ένα πρακτικό σετ καθαρισμού και περιποίησης για δίτροχα με και χωρίς μηχανή. Εκτός από μια βούρτσα πλύσης γενικής χρήσης για τον απαλό καθαρισμό διάφορων επιφανειών, περιλαμβάνει ένα μπουκάλι Καθαριστικού Αυτοκινήτου 3 σε 1 για εντατικό και ταυτόχρονα απαλό καθαρισμό, μια βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματική αφαίρεση των ρύπων σε δυσπρόσιτα σημεία καθώς και την κοντή κάνη ψεκασμού Vario Power Jet Short 360° με απεριόριστα ρυθμιζόμενη πίεση και ρυθμιζόμενη ένωση 360°. Το κιτ εξαρτημάτων είναι κατάλληλο για όλα τα καταναλωτικά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher κατηγορίας K2 - K7.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βούρτσα πλύσης γενικής χρήσης
- Μαλακές τρίχες που προστατεύουν την επιφάνεια για σχολαστικό καθαρισμό όλων των επιφανειών.
Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1, 1 λίτρο
- Μέγιστη αποτελεσματικότητα καθαρισμού, περιποίηση και προστασία σε μία μόνο διαδικασία.
Βούρτσα πλύσης ζαντών
- Ομοιόμορφη διανομή νερού κατά 360° για άψογη καθαριότητα παντού – ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία.
Κάνη Vario Power Short 360°
- Ιδανικό για τον καθαρισμό κοντινών αλλά δυσπρόσιτων σημείων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|1,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|422 x 105 x 220
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car *EU
- K 2 Full Control BT
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Car & Home
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 KHP
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 compact
- K2
- K2 Compact
- K2 HOME T150
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 4.10 M
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 7.10 M
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό K 7 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα K5 Premium Full Control Plus
Πεδία εφαρμογής
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ