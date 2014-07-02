Κιτ εξαρτημάτων παγίδας ρύπων

Κάδος από γαλβανιζέ χάλυβα για τη συλλογή στερεών ρύπων και για τη στερέωση του κυπέλλου αναρρόφησης σε εξωτερικούς χώρους.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 3,7
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ